El Papa León XIV llega a la Argentina con 22 grados y sol: cómo estará el clima del 8 al 11 de noviembre

Papa León XIV en Uruguay. Foto: REUTERS

La llegada del Papa León XIV a la Argentina, prevista este domingo 8 de noviembre, estará acompañada por buen tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Después de jornadas inestables, se espera una tarde soleada, sin precipitaciones y con condiciones favorables para las actividades al aire libre.

El pronóstico anticipa temperaturas primaverales durante la visita, aunque con diferencias según la ciudad. Mientras Buenos Aires tendrá máximas en ascenso, Córdoba podría registrar chaparrones. El recorrido del pontífice incluirá Luján, donde celebrará una misa antes de abandonar el país.

Domingo 8 de noviembre: cómo estará el clima durante la llegada del Papa

El domingo comenzará fresco, con una mínima cercana a los 9 grados, pero la temperatura irá aumentando hasta alcanzar los 22 grados por la tarde. El cielo permanecerá mayormente despejado y no se esperan lluvias.

El papa León XIV tiene previsto arribar a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Para ese momento, la temperatura rondaría los 20 grados, con buen tiempo.

Su agenda incluye un homenaje al general José de San Martín, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y actividades con autoridades y representantes de distintos sectores.

Lunes 9 de noviembre: sol y 25 grados para la misa en Palermo

El lunes continuará el tiempo estable en la Capital Federal. Se prevén 13 grados de mínima y 25 de máxima, con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones.

Será una jornada central de la visita: a las 11:30, León XIV celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Quienes asistan deberán tener en cuenta que la temperatura superará los 20 grados cerca del mediodía. Se recomienda llevar agua y protector solar, especialmente si deben permanecer varias horas al aire libre.

Martes 10 de noviembre: aumenta la temperatura y Córdoba podría tener lluvias

Para el martes, Buenos Aires tendrá una máxima estimada de 26 grados. El cielo presentará mayor nubosidad, por la tarde, pero no se esperan precipitaciones importantes en la Ciudad.

El Papa tiene programado un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles durante la noche.

El panorama será diferente en Córdoba, donde el pronóstico contempla la posibilidad de chaparrones y temperaturas de entre 14 y 26 grados. Allí, el pontífice tiene previsto celebrar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y participar de otras actividades religiosas.

Miércoles 11 de noviembre: hasta 28 grados para la despedida

El último día de la visita estará marcado por el calor. En Buenos Aires se esperan 17 grados de mínima y 28 de máxima, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias.

La actividad principal será en Luján, donde León XIV celebrará una misa a las 10:00 en las inmediaciones de la basílica. Los valores previstos para la Ciudad de Buenos Aires no necesariamente serán idénticos en esa localidad bonaerense.

Después de sus últimas actividades, el pontífice partirá desde Ezeiza rumbo a Perú, con salida prevista para las 14:00.

Qué llevar a las misas del papa León XIV

Aunque predominará el buen tiempo, las largas esperas y la exposición solar requieren cuidados. Conviene llevar agua, usar protector solar, elegir ropa cómoda y sumar un abrigo liviano para la mañana o la noche.

También se recomienda revisar el pronóstico actualizado y las restricciones de ingreso antes de viajar, especialmente para las actividades previstas en Córdoba, donde podrían registrarse lluvias.