Máximo Voinea, experto en pastas: “Para un postre elegante, 3 peras, ½ botella de Malbec, 250 g de azúcar, 200 ml de agua, naranja, limón, canela, clavo de olor y mascarpone”

El postre clásico que Máximo Voinea propone recuperar: peras al Malbec con mascarpone. Foto: Google Gemini.

El cocinero Máximo Voinea Delast, especializado en pastas y conocido por su cuenta de Instagram Recetas al Máximo, compartió una receta para recuperar un postre clásico de la gastronomía: peras al Malbec sobre una base de queso mascarpone. La preparación lleva tres peras, media botella de vino tinto, azúcar, agua y especias, y se completa con un almíbar elaborado con el propio líquido de cocción.

El postre clásico que Máximo Voinea propone recuperar: peras al Malbec con mascarpone

“¿Cómo puede ser que un postre que antes nos gustaba tanto haya desaparecido con el tiempo?”, escribió el chef en su publicación de Instagram, donde presentó una versión de las tradicionales peras al vino tinto.

Para su receta, Voinea eligió vino Malbec, canela, clavo de olor y ralladuras de cítricos, ingredientes que aportan aroma y sabor a las peras durante la cocción. La preparación se sirve sobre una base de mascarpone, un queso de textura cremosa que acompaña el almíbar dulce.

Para conseguir una buena textura, conviene utilizar peras maduras pero firmes, capaces de soportar la cocción sin desarmarse. Foto: Google Gemini.

“Un postre elegante, fácil de hacer y con una combinación de sabores que es una locura”, expresó el cocinero al compartir la propuesta con sus seguidores.

Qué ingredientes se necesitan para preparar las peras al Malbec

La receta de Máximo Voinea requiere los siguientes ingredientes:

3 peras.

½ botella de vino Malbec.

250 gramos de azúcar.

200 mililitros de agua.

Ralladura de naranja a gusto.

Ralladura de limón a gusto.

1 ramita de canela.

Clavo de olor a gusto.

Queso mascarpone, cantidad a gusto.

Uno de los aspectos centrales de esta receta es la cocción de las peras en el vino, que permite que la fruta adquiera su color característico y absorba los sabores de las especias.

Para conseguir una buena textura, conviene utilizar peras maduras pero firmes, capaces de soportar la cocción sin desarmarse. El mascarpone se incorpora al momento de servir, sin necesidad de cocinarlo.

Cómo hacer peras al Malbec con mascarpone, paso a paso

El procedimiento que compartió el chef consiste en cocinar las frutas a fuego suave y aprovechar el líquido restante para preparar la salsa.

Pelar las peras y colocarlas en una olla junto con el vino Malbec, los 200 mililitros de agua y los 250 gramos de azúcar. Agregar las ralladuras de naranja y limón, la ramita de canela y los clavos de olor. Cocinar a fuego suave hasta que las peras estén tiernas y hayan adquirido el color del vino. El tiempo dependerá de su tamaño y madurez. Retirar las peras de la olla con cuidado y reservarlas. Reducir el líquido de cocción hasta obtener un almíbar más espeso y brillante. Servir una base de mascarpone en cada plato, colocar las peras por encima y terminar con el almíbar de Malbec.

Para comprobar el punto de cocción, se puede introducir suavemente un cuchillo en la fruta. Debe estar tierna, pero mantener su forma para poder presentarla en el plato.

“Hay recetas que no deberían desaparecer nunca, y esta es una de ellas”, escribió Voinea al recuperar este postre tradicional, que puede servirse tibio o frío.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.