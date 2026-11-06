Cambio drástico en el clima: llegan lluvias, fuertes ráfagas y un marcado descenso de la temperatura al AMBA

Se esperan lluvias y tormentas durante las próximas horas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El clima volverá a cambiar de manera abrupta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varias jornadas con temperaturas agradables, un frente frío provocará lluvias, fuertes ráfagas de viento y un marcado descenso térmico tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en diferentes localidades del conurbano bonaerense.

La mayor inestabilidad se concentrará entre el viernes y el sábado. Sin embargo, el panorama comenzará a mejorar el domingo, jornada en la que está prevista la llegada del papa León XIV a Buenos Aires. A pesar de la presencia del sol, la mañana será fría y obligará a salir con abrigo.

Cuándo llegan las lluvias y el viento sur al AMBA

El viernes comenzará con abundante nubosidad y temperaturas moderadas. Con el correr de las horas, el tiempo se volverá más inestable y aumentará la probabilidad de lluvias en diferentes sectores del AMBA.

Las precipitaciones podrían aparecer principalmente durante la tarde y la noche, acompañadas por ráfagas superiores a los 40 kilómetros por hora. El cambio más importante se producirá cuando el viento rote hacia el sector sur y permita el ingreso de una masa de aire considerablemente más fría.

Clima, tormentas, lluvias. Foto: NA

Esta situación provocará una rápida disminución de la temperatura y una sensación térmica inferior a la registrada durante los días anteriores. Por este motivo, quienes deban realizar actividades al aire libre tendrán que considerar la posibilidad de lluvias y el fortalecimiento del viento.

El avance del frente frío hará que el ambiente templado quede atrás y que las camperas vuelvan a ser protagonistas en plena primavera.

Cómo estará el tiempo durante el sábado

La inestabilidad continuará durante las primeras horas del sábado. El pronóstico anticipa la posibilidad de lluvias débiles o lloviznas aisladas, especialmente en zonas del oeste y del sur del Gran Buenos Aires.

Además, el viento sur seguirá siendo uno de los principales protagonistas. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 45 y los 60 kilómetros por hora, por lo que será importante asegurar los objetos que puedan volarse en balcones, patios y terrazas.

La temperatura máxima se mantendría entre los 17 y los 19 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la intensidad del viento y a la humedad. Con el paso de las horas, las precipitaciones tenderían a disminuir, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El pronóstico para la llegada del papa León XIV

El domingo presentará una mejora significativa en las condiciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo despejado, sin probabilidades de lluvia y temperaturas que oscilarían entre los 9 y los 21 grados.

La mañana será fría, particularmente en las localidades más alejadas del centro porteño, donde los registros podrían ubicarse por debajo de los 9 grados. Durante la tarde, la presencia del sol permitirá que la temperatura aumente y genere un ambiente más confortable.

La mejora coincidirá con la llegada del papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires. El pontífice tiene previsto arribar al Aeroparque Jorge Newbery alrededor de las 16.30 y luego participar de diferentes actividades en Plaza San Martín y la Casa Rosada.

Para quienes planeen acercarse a recibirlo, la recomendación será vestirse en capas. Un abrigo grueso resultará necesario durante la mañana, mientras que una prenda más liviana podría ser suficiente durante la tarde.

Cuándo volverán a subir las temperaturas

La estabilidad se mantendría durante el lunes, con cielo despejado y temperaturas estimadas entre los 13 y los 23 grados. De esta manera, el comienzo de la semana ofrecería condiciones agradables y sin probabilidades importantes de lluvia.

El fin de semana quedará dividido en dos escenarios: primero llegarán las precipitaciones, las ráfagas y el descenso térmico; posteriormente, el cielo se despejará y las temperaturas comenzarán a recuperarse.