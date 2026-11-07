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El Niño en Argentina: dónde se esperan lluvias de 25 mm y mínimas de 5 grados durante el fin de semana largo del 7 al 11 de noviembre

El pronóstico anticipa contrastes entre regiones: algunas tendrán precipitaciones, mientras otras enfrentarán bajas temperaturas y posibles heladas.

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frío y lluvias. el niño en argentina. pronóstico del fin de semana largo
Dónde se esperan lluvias de 25 mm y mínimas de 5 grados durante el fin de semana largo del 7 al 11 de noviembre Foto: Infocielo
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El fenómeno de El Niño vuelve a concentrar la atención sobre el clima en Argentina durante el fin de semana largo del 7 al 11 de noviembre. Según la perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, elaborada por Eduardo Sierra, algunas zonas de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones podrían recibir lluvias de entre 10 y 25 milímetros, mientras que sectores de Buenos Aires, Mendoza, San Juan y otras provincias del oeste enfrentarían un descenso de las temperaturas y riesgo de heladas.

Dónde se esperan lluvias de hasta 25 mm durante el fin de semana largo

Las precipitaciones más relevantes se concentrarían en sectores del este de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, además de áreas de Chaco y Formosa. También podrían alcanzar el norte de Corrientes y Misiones, provincias que forman parte de la Mesopotamia argentina. En estas zonas se esperan acumulados de entre 10 y 25 milímetros, con focos que podrían superar esos registros.

En cambio, buena parte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el centro y sur de Corrientes tendría precipitaciones escasas o nulas, con registros generalmente inferiores a 10 milímetros. La distribución será irregular y no implica que todas las localidades de una misma provincia presenten las mismas condiciones.

Un hombre abrigado pasea a su perro bulldog francés.
El frío se hace presente en Buenos Aires. Foto: NA

Mínimas de 5 grados: qué provincias podrían registrar heladas

El ingreso de vientos del sur provocaría una disminución de las temperaturas, especialmente en el oeste y centro del país. Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy podrían registrar valores inferiores a los 5 grados en sus sectores serranos y cordilleranos, con riesgo de heladas localizadas. En otras áreas, las mínimas se ubicarían entre 5 y 10 grados.

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La provincia de Buenos Aires también aparece entre las zonas a observar, particularmente en las sierras de Tandil y Sierra de la Ventana, donde podrían producirse heladas.

Qué pasará con El Niño después del 11 de noviembre

El panorama podría cambiar después del miércoles 11, cuando la perspectiva agroclimática anticipa una mayor intensidad de las precipitaciones en el norte argentino. Entre el 12 y el 18 de noviembre, sectores de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y otras provincias del norte podrían registrar tormentas intensas, mientras que algunas áreas alcanzarían temperaturas superiores a los 40 grados.

Se puede observar en una vista como esta cuando las aguas cálidas que provienen del norte de la cuenca de Panamá bajan por las costas de Sudamérica, marcando el inicio de la estación cálida y húmeda de la región costera del Ecuador.
Fenómeno meteorológico "El Niño". Foto: EFE

Para quienes tengan previsto viajar durante el fin de semana largo por la visita del Papa León XIV, será fundamental consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los valores de 25 milímetros y 5 grados corresponden a pronósticos para determinadas regiones y no representan condiciones uniformes para cada provincia.

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