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Ley de Tránsito 24.449 en noviembre 2026: hasta 9 meses sin licencia de conducir para quienes usen el celular al volante y tengan otra falta

La normativa califica como infracción grave manipular el teléfono durante la conducción y aplica suspensiones severas ante una reincidencia en un plazo de dos años, incluso si la sanción previa fue por otro motivo.

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Control de tránsito en Buenos Aires en noviembre 2026.
La ley computa la reincidencia entre faltas graves, aunque correspondan a conductas diferentes. Foto: Google Gemini IA.
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Usar el celular mientras se conduce no solo es muy peligroso, sino que puede terminar en una inhabilitación de la licencia de conducir de hasta nueve meses en Argentina. La Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe manipular estos dispositivos al volante y contempla sanciones más severas para quienes reinciden en infracciones graves. La medida forma parte de la legislación vigente y su aplicación depende de los antecedentes del conductor y de la autoridad competente.

Cuándo pueden quitarte la licencia por usar el celular mientras manejás

El artículo 48, inciso x), de la Ley 24.449 prohíbe conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. A su vez, el artículo 77, inciso q), considera grave esta conducta.

El artículo 82 establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta grave después de haber recibido una sanción anterior de la misma categoría, dentro de un período de dos años.

Las consecuencias previstas por la legislación nacional son:

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  • Primera reincidencia: hasta 9 meses de inhabilitación, a criterio del juez.
  • Segunda reincidencia: hasta 12 meses, a criterio del juez.
  • Tercera reincidencia: hasta 18 meses de inhabilitación obligatoria.
  • Reincidencias posteriores: los plazos se duplican sucesivamente.

Existe un detalle relevante: la infracción anterior no necesariamente tiene que haber sido por utilizar el celular. La ley computa la reincidencia entre faltas graves, aunque correspondan a conductas diferentes.

Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad, conducir utilizando el celular, auriculares o reproductores de video implica perder cinco puntos.
Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad, conducir utilizando el celular, auriculares o reproductores de video implica perder cinco puntos. Foto: Google Gemini IA.

La inhabilitación no se produce automáticamente al recibir una nueva multa. Deben acreditarse los antecedentes y resolverse el procedimiento correspondiente.

Cuántos puntos se pierden por utilizar el celular en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores asigna inicialmente 20 puntos a cada titular de una licencia porteña.

Según la información oficial del Gobierno de la Ciudad, conducir utilizando el celular, auriculares o reproductores de video implica perder cinco puntos. La misma deducción corresponde a quienes redactan o envían mensajes de texto mientras manejan.

Por ejemplo, un conductor que ya acumula descuentos por 15 puntos puede quedarse sin resto al cometer esta infracción.

En ese caso, se inicia un procedimiento de inhabilitación. La autoridad porteña establece un plazo de 20 días para que la persona se presente ante un Controlador Administrativo de Faltas, quien deberá resolver su situación.

Sin embargo, existe una posibilidad de recuperación parcial: determinadas infracciones permiten efectuar un pago voluntario y aprobar un curso de educación vial para recuperar parte del puntaje descontado. En el caso del celular, la tabla oficial de CABA contempla la reasignación de tres puntos.

Cuánto dura la inhabilitación y cómo recuperar los puntos de la licencia

Los períodos de suspensión dependen del régimen aplicable. En el sistema nacional de scoring, regulado por el Decreto 437/2011 y sus modificaciones, las sanciones por agotar los puntos son:

  • Primera vez: 60 días de inhabilitación.
  • Segunda vez: 120 días.
  • Tercera vez: 180 días.
  • Siguientes ocasiones: duplicación sucesiva de los plazos.

En CABA, los períodos son diferentes: la primera pérdida total de puntos implica 60 días; la segunda, 180 días; y la tercera, dos años. El régimen porteño también exige aprobar un curso de educación vial para volver a conducir.

Otra diferencia es la recuperación del puntaje. En el sistema nacional, quienes conservan puntos pueden recuperar el saldo inicial después de dos años sin sanciones firmes. En la Ciudad, los descuentos parciales quedan sin efecto después de tres años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

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