¿Llueve en Luján durante la misa del papa León XIV? El pronóstico para el miércoles 11 de noviembre

La misa del Papa está prevista para las 10 de la mañana Foto: REUTERS

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llegará a su última jornada este miércoles 11 de noviembre, cuando el Pontífice encabece una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante la llegada de miles de peregrinos, una de las principales preocupaciones es cómo estará el clima y si habrá lluvias durante la ceremonia religiosa.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada cálida, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados. Sin embargo, también existe la posibilidad de chaparrones, por lo que las condiciones meteorológicas serán un factor importante para quienes participen de las actividades al aire libre.

¿Llueve en Luján el miércoles 11 de noviembre durante la misa del Papa?

El pronóstico anticipa nubosidad variable, temperaturas en ascenso y posibles precipitaciones durante distintos momentos del miércoles. Según la actualización meteorológica, el SMN contempla probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%, con posibles chaparrones durante la madrugada, la mañana y la tarde.

Sin embargo, esto no significa que las precipitaciones estén garantizadas ni que coincidan necesariamente con la misa del papa León XIV, programada para las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Otros modelos meteorológicos muestran condiciones más favorables durante las primeras horas del día y un aumento de la inestabilidad hacia la tarde.

El pronóstico anticipa posibles lluvias en Luján Foto: REUTERS

Por ese motivo, no se puede asegurar que llueva durante la celebración religiosa, aunque tampoco se descarta esa posibilidad. La evolución de la nubosidad será determinante para conocer las condiciones que acompañarán a los peregrinos durante la ceremonia.

Clima en Luján: cómo estará el tiempo por la mañana y durante la tarde

El miércoles comenzará con un ambiente templado y húmedo, con temperaturas cercanas a los 16 y 20 grados durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, el termómetro irá en aumento y, alrededor de las 10, cuando comience la misa, podría marcar unos 24 grados, con períodos de sol y nubosidad variable.

Hacia el mediodía, las temperaturas continuarían aumentando hasta alcanzar valores cercanos a los 26 grados. El panorama podría cambiar después de las 13, cuando algunos pronósticos anticipan mayores probabilidades de chaparrones durante la tarde, con registros próximos a los 27 o 28 grados.

De esta manera, el calor, la humedad y la posibilidad de precipitaciones serán los principales factores que deberán considerar quienes permanezcan varias horas al aire libre.

Qué llevar a la misa del papa León XIV en Luján ante el pronóstico

Ante las temperaturas previstas y la gran convocatoria de fieles, se recomienda utilizar ropa liviana y cómoda, llevar agua para mantenerse hidratado y utilizar protector solar. Aunque se espera nubosidad durante distintos momentos del día, será importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

El papa León XIV visita Luján este miércoles 11 de noviembre Foto: REUTERS

También será conveniente consultar el pronóstico antes de viajar y verificar qué objetos estarán permitidos dentro de los sectores delimitados por el operativo de seguridad. Los adultos mayores, los niños y las personas con movilidad reducida deberán prestar especial atención al calor, las aglomeraciones y los posibles cambios meteorológicos.

A qué hora será la misa del Papa en Luján y cómo continuará su agenda

El papa León XIV celebrará la misa a las 10 de la mañana del miércoles 11 de noviembre, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia formará parte de la última jornada de su visita a la Argentina, que comenzó el domingo 8 y también incluyó actividades en Buenos Aires y Córdoba.

Tras finalizar sus compromisos en Luján, el Pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde está prevista la ceremonia oficial de despedida a las 13.30. Posteriormente, alrededor de las 14, partirá hacia Lima, Perú, para continuar con su agenda internacional.