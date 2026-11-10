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Cómo estará el clima hoy en Córdoba y Buenos Aires en el tercer día de la visita de León XIV a la Argentina

El arribo del Papa al territorio cordobés está programado para las 9, mientras que la misa comenzará a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar. Córdoba espera una jornada calurosa, con ráfagas de viento y posibilidad de tormentas desde el mediodía. Qué pasará en Buenos Aires.

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El papa León XIV llega para celebrar las Vísperas con los obispos y equipos sinodales de Argentina en la Catedral Metropolitana durante su viaje de 12 días a Sudamérica, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026.
El papa León XIV llega para celebrar las Vísperas con los obispos y equipos sinodales de Argentina en la Catedral Metropolitana. Foto: REUTERS
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El papa León XIV dará en la mañana del martes una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, pero están anunciados chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas en la tarde en esa capital provincial, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Si se confirman estas inclemencias climáticas, se dificultará el traslado de las personas que asistirán a FAdeA.

De todas maneras, las muestras de fe por ver al Papa no serían frenadas por las lluvias, algo similar a lo que ocurre cuando se lleva a cabo la Peregrinación Juvenil a pie a la Basílica de Luján.

El SMN informó que se esperan chaparrones durante la mañana del martes y tormentas aisladas en la tarde, con mejoras hacia la noche.

Asimismo, se detalló que los vientos serán del norte rotando al noreste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27.

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Papa León XIV en Uruguay.
El papa León en la misa en el Monumento de los Españoles.
El papa León en la misa en el Monumento de los Españoles. Foto: REUTERS

Cómo estará el clima en Buenos Aires este martes 10 de noviembre de 2026

El clima para Capital Federal y sus alrededores será distinto al de Córdoba, ya que no se anuncian lluvias y se prevé cielo parcial a mayormente nublado.

Luego de su visita a Córdoba, León XIV se trasladará nuevamente a CABA, donde alrededor de las 20:15 encabezará una vigilia masiva de oración con los jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo.

En ese sentido, el SMN informó que se espera cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 16 a los 26 grados.

Por lo tanto, en Capital Federal las condiciones climáticas serán más agradables durante la continuidad de la visita a la argentina del Sumo Pontífice.

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