Cómo estará el clima hoy en Córdoba y Buenos Aires en el tercer día de la visita de León XIV a la Argentina

El papa León XIV llega para celebrar las Vísperas con los obispos y equipos sinodales de Argentina en la Catedral Metropolitana. Foto: REUTERS

El papa León XIV dará en la mañana del martes una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba, pero están anunciados chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas en la tarde en esa capital provincial, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Si se confirman estas inclemencias climáticas, se dificultará el traslado de las personas que asistirán a FAdeA.

De todas maneras, las muestras de fe por ver al Papa no serían frenadas por las lluvias, algo similar a lo que ocurre cuando se lleva a cabo la Peregrinación Juvenil a pie a la Basílica de Luján.

El SMN informó que se esperan chaparrones durante la mañana del martes y tormentas aisladas en la tarde, con mejoras hacia la noche.

Asimismo, se detalló que los vientos serán del norte rotando al noreste, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 27.

El papa León en la misa en el Monumento de los Españoles. Foto: REUTERS

Cómo estará el clima en Buenos Aires este martes 10 de noviembre de 2026

El clima para Capital Federal y sus alrededores será distinto al de Córdoba, ya que no se anuncian lluvias y se prevé cielo parcial a mayormente nublado.

Luego de su visita a Córdoba, León XIV se trasladará nuevamente a CABA, donde alrededor de las 20:15 encabezará una vigilia masiva de oración con los jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo.

En ese sentido, el SMN informó que se espera cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste y las marcas térmicas irán de los 16 a los 26 grados.

Por lo tanto, en Capital Federal las condiciones climáticas serán más agradables durante la continuidad de la visita a la argentina del Sumo Pontífice.