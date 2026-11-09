De Claypole a Palermo: cómo estará el clima durante las actividades del Papa León XIV este lunes 9 de noviembre

Cómo estará el clima durante la visita del Papa. Foto: REUTERS

El clima del lunes 9 de noviembre acompañará las actividades del Papa León XIV en la Argentina, con cielo despejado, temperaturas agradables y sin lluvias previstas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa máximas de 24 grados en la Ciudad de Buenos Aires y 25 grados en Claypole, dos de los lugares donde el Pontífice encabezará encuentros durante su segunda jornada en el país.

Cómo estará el clima durante la misa del Papa León XIV en Palermo

La actividad central del lunes será la misa que León XIV celebrará a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde se espera una importante concurrencia de fieles.

Según el pronóstico del SMN, a esa hora la temperatura rondará los 21 a 22 grados, con cielo soleado y una probabilidad de precipitaciones del 0%. Durante la tarde, la máxima alcanzará aproximadamente los 24 grados.

Cómo va a estar el clima en el Monumento de los Españoles. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Las condiciones permitirían desarrollar la ceremonia sin inconvenientes meteorológicos. Sin embargo, quienes asistan deberán considerar la exposición prolongada al sol, especialmente porque muchos fieles llegarán varias horas antes del comienzo de la misa.

En esa línea, es recomendable llevar agua, protector solar, gorra y ropa liviana, además de revisar las disposiciones de seguridad y los elementos permitidos para ingresar al predio.

El pronóstico en Claypole: cuántos grados habrá durante la visita al Cottolengo Don Orione

Antes de la celebración religiosa en Palermo, León XIV visitará a las 9:15 el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, ubicado en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Para ese momento, el pronóstico anticipa unos 19 grados, cielo despejado y ausencia de precipitaciones. La temperatura aumentará progresivamente y podría alcanzar los 25 grados durante la tarde.

Cottolengo Don Orione. Foto: Web Don Orione

En Claypole, la jornada comenzará con valores cercanos a los 12 a 14 grados durante las primeras horas de la mañana, por lo que quienes se acerquen temprano podrían necesitar un abrigo liviano.

El encuentro en esta institución, dedicada a la atención de personas con discapacidad y otras necesidades de asistencia, será la primera actividad del Pontífice durante el lunes.

El clima por hora en Puerto Madero, Retiro y Plaza de Mayo durante la tarde

Después de la misa en Palermo, el papa León XIV continuará con su agenda en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el programa oficial difundido por la Santa Sede, las actividades y temperaturas previstas serán las siguientes:

16:10, Puerto Madero: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), con aproximadamente 24 grados y cielo soleado.

17:30, Retiro: reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, con unos 23 grados.

18:45, Plaza de Mayo: celebración de vísperas con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana, con una temperatura cercana a los 22 grados.

La jornada finalizará con una cena junto a los obispos en la residencia arzobispal, prevista para las 19:45.

El pronóstico anticipa que no habrá lluvias durante ninguna de las actividades programadas para el lunes 9 de noviembre. La temperatura descenderá gradualmente durante la noche, mientras León XIV se prepara para viajar el martes 10 a Córdoba, donde continuará su visita apostólica.