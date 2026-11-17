Lluvia y sol en Buenos Aires. Foto: NA

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que se acercan varias horas de tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las lluvias de este lunes se extenderán hasta la tarde del martes 17 de noviembre con diferente intensidad, aunque el calor no frenará, ya que para dicha jornada se esperan 27 °C de máxima.

El descenso en las temperaturas llegará sobre el fin de la semana. El viernes 20 se espera una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C, con cielo nublado. Según el SMN, esta tendencia seguirá el fin de semana.

En esa línea, el sábado 21 de noviembre el termómetro marcará 17 °C de mínima y 27 °C de máxima, con cielo parcialmente nublado. En tanto, para el domingo se pronostican entre 16 °C y 25 °C.

Lluvia y sol en Buenos Aires. Foto: NA

Tormentas fuertes en el AMBA: hasta cuándo llueve, según el SMN

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el martes 17 de noviembre comenzará con tormentas fuertes durante la madrugada, mientras que por la mañana continuarán las tormentas y, hacia la tarde, se esperan chaparrones. Para esa jornada, la temperatura oscilará entre los 19 °C y los 27 °C.

Las precipitaciones podrían regresar el miércoles 18 de noviembre, aunque el pronóstico indica que durante las primeras horas del día el cielo estará algo nublado. Por la tarde se esperan chaparrones, con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 28 °C.

La mejora de las condiciones meteorológicas llegará el jueves 19 de noviembre, cuando ya no se pronostican lluvias. Según el SMN, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas se ubicarán entre los 17 °C y los 27 °C.

Lluvia en Buenos Aires. Foto: NA

Día por día, cómo sigue el clima esta semana en el AMBA

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico, la semana seguirá de la siguiente manera: