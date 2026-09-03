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¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.3 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Oeste 17 - 32 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Soleado
16°
Viento
Oeste 17 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:08 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 42 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 12 - 22 km/h 80% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
02:00 14° 14° Suroeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Suroeste 8 - 18 km/h 50% 1.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
04:00 13° 13° Suroeste 15 - 37 km/h 70% 2.9 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 12° 12° Oeste 9 - 37 km/h 80% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 11° 11° Oeste 9 - 24 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Oeste 9 - 25 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Oeste 13 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 12° 12° Oeste 17 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Oeste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Oeste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 16° 16° Oeste 15 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Oeste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 17° 17° Oeste 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Oeste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Suroeste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Oeste 17 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Oeste 12 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Oeste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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