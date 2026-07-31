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¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (48 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo cubierto, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 15 - 45 km/h
Lluvia
80% 3.7 mm
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 20 - 47 km/h
Lluvia
90% 4.5 mm

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 25 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 48 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 22m
Fase lunarMenguante
Iluminación96%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:47 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 48 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 25 - 59 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 17 - 38 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 17 - 36 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Noreste 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noreste 15 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noreste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noreste 16 - 31 km/h 30% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 17 - 34 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Noreste 21 - 38 km/h 80% 3.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Norte 25 - 47 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Norte 25 - 53 km/h 90% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Norte 24 - 58 km/h 80% 3.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noroeste 19 - 47 km/h 80% 2.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Norte 15 - 45 km/h 80% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Norte 18 - 36 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Norte 14 - 33 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Oeste 9 - 30 km/h 60% 4.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Norte 18 - 37 km/h 80% 4.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Norte 20 - 47 km/h 90% 4.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Noroeste 15 - 46 km/h 90% 8.4 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
24:00 18° 18° Noroeste 11 - 34 km/h 90% 5.8 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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