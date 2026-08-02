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El clima en Buenos Aires hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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El pronóstico para Buenos Aires este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 10°. Con vientos de 17 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Niebla
11°
Viento
Noreste 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Este 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:11
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:45 y se pone a las 18:11, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Noreste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noreste 10 - 17 km/h 0% Niebla
07:00 11° 11° Noreste 12 - 22 km/h 0% Niebla
08:00 11° 11° Noreste 15 - 29 km/h 0% Niebla
09:00 11° 11° Noreste 17 - 34 km/h 0% Niebla
10:00 12° 12° Noreste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Noreste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Noreste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Este 13 - 31 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Este 13 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 15° 15° Este 13 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Este 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Este 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Este 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Este 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Este 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Este 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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