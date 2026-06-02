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El tiempo en Buenos Aires hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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El pronóstico para Buenos Aires este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 12 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 9 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:51 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Este 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 11° 11° Este 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Este 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Noreste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noreste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noreste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Este 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Este 8 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 12° 12° Este 8 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Este 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 8 - 14 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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