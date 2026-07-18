El festival de bateristas que rendirá tributo a un legendario músico de Los Gatos y Serú Girán: cuándo y dónde se hace

Bateristas de toda la región participan del ensamble colectivo durante el Festival Día del Baterista en Santa Teresita, Partido de La Costa. Foto: buenos aires secreta

La Provincia de Buenos Aires suma una nueva cita cultural con la novena edición del Festival Día del Baterista, que tendrá lugar en Santa Teresita y combinará música en vivo, formación y participación abierta. El evento convoca cada año a bateristas y músicos de toda la región.

La propuesta central será un ensamble colectivo de percusión: decenas de bateristas tocarán en simultáneo en un formato abierto, pensado tanto para profesionales como para quienes se están iniciando en el instrumento.

Bateristas de toda la región participan del ensamble colectivo durante el Festival Día del Baterista en Santa Teresita, Partido de La Costa. Foto: buenos aires secreta

Cuándo y dónde se realizará la 9° edición del festival Día del Baterista

El encuentro se realizará este sábado 18 de julio desde las 14:00 en el playón de la réplica de la Carabela, sobre la avenida Costanera entre calles 39 y 40, en pleno frente marítimo de Santa Teresita, dentro del Partido de La Costa.

Con entrada libre y gratuita, la jornada está diseñada como una experiencia al aire libre para toda la comunidad. En caso de mal clima, los organizadores anticiparon que el evento será reprogramado.

La iniciativa está impulsada por Espacio Wayra con el acompañamiento del municipio, consolidándose como una de las propuestas culturales más convocantes del invierno en la costa bonaerense.

Bateristas de toda la región participan del ensamble colectivo durante el Festival Día del Baterista en Santa Teresita, Partido de La Costa. Foto: buenos aires secreta

Shows en vivo: las bandas y artistas confirmados que se presentarán

A lo largo de la tarde habrá shows en vivo y recitales de artistas locales y regionales que aportarán diversidad de estilos. La grilla incluye propuestas de rock, fusión y proyectos independientes vinculados al universo de la percusión.

El festival no solo apunta al espectáculo sino también a la formación: habrá clínicas de batería, clases de música y dinámicas participativas, abiertas a todo el público interesado en experimentar con el ritmo. Además, los organizadores continúan con la inscripción de bateristas que deseen sumarse al ensamble central, reforzando el carácter inclusivo y colectivo del encuentro.

Bateristas de toda la región participan del ensamble colectivo durante el Festival Día del Baterista en Santa Teresita, Partido de La Costa. Foto: buenos aires secreta

Tributo especial a Oscar Moro, el legendario baterista de Los Gatos y Serú Girán

Uno de los momentos más destacados será el homenaje a Oscar Moro, figura clave del rock argentino que integró bandas históricas como Los Gatos y Serú Girán.

El tributo busca poner en valor su legado y su influencia en generaciones de músicos y bateristas del país, en un contexto donde la percusión toma el protagonismo absoluto. La elección de Moro como eje simbólico del evento refuerza el vínculo entre la formación musical y la historia del rock nacional.

Cómo llegar a Santa Teresita desde la Ciudad de Buenos Aires

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, Santa Teresita se encuentra a poco más de 300 kilómetros. El acceso principal es por la Ruta Provincial 11, atravesando distintas localidades del Partido de La Costa.

También hay servicios de ómnibus que conectan la terminal porteña con el destino en pocas horas, facilitando la llegada para quienes no cuenten con vehículo propio. El festival se integrará así a la actividad turística del fin de semana, con una propuesta que combina cultura, música y participación en uno de los puntos más visitados de la costa bonaerense.