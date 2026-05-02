Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

El pronóstico para Buenos Aires este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 21 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
11°
Viento
Suroeste 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 16 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:29
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 39m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:29 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Suroeste 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Suroeste 15 - 31 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Suroeste 17 - 34 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Suroeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 21 - 44 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 20 - 45 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 20 - 45 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Suroeste 19 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Suroeste 18 - 42 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Suroeste 18 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 18 - 39 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 16 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Suroeste 10 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° Oeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.