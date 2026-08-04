Evolución del clima en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo niebla, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 4 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:43
|Puesta del sol
|18:12
|Horas de luz
|10h 29m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|66%
Radar meteorológico – Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?
Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?
El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:43 y se pone a las 18:12, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?
Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.
Ubicación de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sur 13 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|12°
|12°
|Sur 15 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|11°
|11°
|Sureste 11 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|11°
|11°
|Sureste 9 - 22 km/h
|0%
|Niebla
|05:00
|11°
|11°
|Sur 10 - 19 km/h
|0%
|Niebla
|06:00
|11°
|11°
|Sur 12 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 10 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|12°
|12°
|Sureste 9 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|13°
|13°
|Sureste 9 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|14°
|14°
|Sureste 10 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|15°
|Este 9 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|16°
|16°
|Este 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Este 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|16°
|16°
|Este 12 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|14°
|14°
|Este 12 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|13°
|13°
|Este 13 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|12°
|12°
|Este 10 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|12°
|12°
|Sureste 10 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|12°
|12°
|Este 8 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|11°
|11°
|Este 13 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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