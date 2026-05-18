Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Oeste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol17:54
Horas de luz10h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:41 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 10h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 10 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Oeste 8 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 9 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Oeste 9 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Oeste 6 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.