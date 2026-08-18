Tragedia vial en Mendoza: quiénes eran Rosario y Juana, las hermanas que murieron tras un choque en la Ruta Provincial 60

Tragedia en Mendoza: el hecho ocurrió en la Ruta Provincial 60. Foto: Redes Sociales

El domingo 16 de agosto cerca de las 20.30h un auto Peugeot 504 y una camioneta Volkswagen T-Cross chocaron de frente en la Ruta Provincial 60 en el municipio de Maipú, en la provincia de Mendoza, a la altura de Piperbo y la Variante Palmira en Fray Luis Beltrán. El accidente vial dejó tres víctimas: Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau (48), quien conducía el Peugeot y las hermanas Juana (21) y Rosario Masó Tillar (19).

Las jóvenes eran oriundas de la localidad de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, y eran estudiantes universitarias. Mientras Juana, la mayor de las hermanas, estudiaba Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza, Rosario, había terminado el año pasado el secundario en el Colegio San Luis Gonzaga y ahora se encontraba estudiando Psicología en la Universidad Católica Argentina (UCA) de Mendoza.

Juana y Rosario, las hermanas de 21 y 19 años que murieron en el choque en Mendoza. Foto: redes sociales.

En las últimas horas, las hermanas fueron despedidas tanto por amigos, familiares e incluso por las instituciones educativas en las que habían sido alumnas. Las autoridades del Colegio San Luis Gonzaga “lamentaron el trágico fallecimiento de las jóvenes y enviaron todo su apoyo a los allegados de Rosario y Juana”, quienes habían egresado de la escuela en 2023 y 2025.

La UCA de Mendoza escribió un mensaje similar en sus redes sociales. “Acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente”, expresaron.

Quién era Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, el tercer fallecido en el trágico accidente en Mendoza

El conductor del Peugeot 504, Oscar Fernández Mercau tenía 48 años y se desempeñaba como árbitro de fútbol amateur en la ciudad de Maipú. Su muerte generó una gran conmoción en el ambiente deportivo local, ya que era una figura reconocida en la zona y en los torneos municipales.

Oscar Fernández Mercau, el árbitro de fútbol que también murió producto del accidente. Foto: Mendoza Post

En el caso de Fernández Mercau, tras el violento accidente, fue trasladado de urgencia al Hospital Central, pero luego de algunas horas internado, el hombre finalmente falleció en el centro médico.

Las hermanas también fueron trasladadas a ese hospital. Mientras Juana murió de un paro cardiorrespiratorio, Rosario sufrió severos politraumatismos por el siniestro y, al poco tiempo, se confirmó su muerte cerebral.

Cómo ocurrió el choque en Ruta Provincial 60 en Mendoza y el avance de la investigación

Según las primeras investigaciones, el hecho tuvo lugar el domingo cerca de las 20.30h en el callejón Piperbo y Variante Palmira sobre la Ruta Provincial 60. Ambos vehículos, Peugeot 504 y la Volkswagen T-Cross chocaron de frente, aunque todavía no se sabe qué fue lo provocó el impacto.

En este momento, la fiscal de Tránsito de Maipú, Mariana Gutiérrez se encuentra a cargo del caso. Los próximos pasos serán la toma de declaración de testigos y la puesta en marcha de pericias automovilísticas para esclarecer las causas del accidente vial.

En el operativo de rescate, participó personal de Policía Vial, una dotación de Bomberos Voluntarios, agentes de la Comisaría 61ª y de Tránsito Municipal. También intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El choque ocurrió el domingo entre un Peugeot 504 y una camioneta Volkswagen T-Cross. Foto: Diario Uno

Al mismo tiempo, se sigue de cerca la evolución de las otras tres personas que fueron víctimas del siniestro vial. Se trata de Martín Omar Tillar (52), internado Hospital Lagomaggiore en estado delicado; Ariadna Tillar (54), internada en terapia intensiva en el Hospital Perrupato con fracturas de tibia y peroné; y Florencia Bettalemmi (42), internada en el Hospital El Carmen con un traumatismo de cráneo grave. Todos viajaban en la camioneta Volkswagen T-Cross con Rosario y Juana.