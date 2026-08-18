Jamal Musiala rompió el silencio luego de volverse a desmayar: qué diagnóstico recibió y qué pasará con su carrera

Preocupación por Jamal Musiala. Foto: REUTERS

La preocupación que se instaló en Bayern Múnich tras los dos desmayos de los dos desmayos de Jamal Musiala en apenas cuatro días encontró una respuesta del propio futbolista. A través de una carta difundida en sus redes sociales, la figura alemana explicó qué le ocurre, detalló el seguimiento médico que recibe y buscó transmitir calma tanto al club como a sus fanáticos.

El mediocampista se desplomó primero durante un amistoso frente a RB Leipzig por la Telekom Cup y volvió a sufrir un episodio similar días después ante Heidenheim, una situación que encendió las alarmas en el fútbol alemán por la cercanía entre ambos casos.

Qué dijo Jamal Musiala sobre los desmayos que sufrió en Bayern Múnich

En su mensaje, Musiala despejó cualquier duda sobre su estado actual. “Lo más importante primero: ¡estoy bien!”, escribió al agradecer los mensajes de apoyo que recibió tras los episodios que generaron preocupación.

El futbolista reveló además que los médicos detectaron “ausencias temporales, breves y tratables” relacionadas con una disfunción neurológica. Según explicó, esa condición fue la responsable de los momentos que protagonizó recientemente durante los amistosos de pretemporada.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - August 15, 2026 Bayern Munich's Jamal Musiala walks off the pitch to be substituted after sustaining an injury REUTERS/Angelika Warmuth Foto: REUTERS

“Sé que a primera vista pueden parecer aterradores, pero para mí actualmente forman parte de mi vida cotidiana”, señaló el jugador, quien aseguró que se encuentra bajo supervisión médica permanente y con controles especializados.

“Estoy recibiendo la mejor atención médica y soy muy optimista. El Bayern y mi entorno privado están siempre a mi lado y me apoyan en este camino”, agregó el alemán en el comunicado.

El diagnóstico y la decisión de seguir jugando al fútbol

Una de las definiciones más importantes de su mensaje estuvo vinculada a su futuro deportivo. De acuerdo con lo que le transmitieron los especialistas que siguen su caso, Musiala aseguró que no existe un riesgo adicional para su salud y que puede continuar desarrollando sus actividades habituales.

“Fue mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y continuar jugando al fútbol, mi pasión”, expresó.

El futbolista reconoció que asumir esta decisión implica una responsabilidad personal, aunque remarcó que tiene una sensación positiva respecto de su evolución. También destacó que convivir con sus compañeros y competir por objetivos importantes es una parte central de su bienestar.

Por qué los episodios generaron tanta preocupación

La inquietud creció porque no se trató de un hecho aislado. El primer episodio ocurrió durante el amistoso ante RB Leipzig, cuando Musiala cayó sobre el césped cerca del cierre del encuentro y necesitó atención médica inmediata. Aunque luego pudo abandonar el campo por sus propios medios, la escena generó impacto.

Jamal Musiala se desplomó contra Leipzig.

El segundo susto llegó pocos días después, en el amistoso frente a Heidenheim. Según reportaron medios internacionales, el mediocampista ingresó desde el banco de suplentes y volvió a desplomarse minutos después, lo que obligó al cuerpo médico a intervenir y motivó su reemplazo inmediato.

Tras la primera caída, el director deportivo del club, Max Eberl, había intentado llevar tranquilidad al asegurar que el jugador se encontraba bien. Además, algunos medios alemanes señalaron que el episodio podría haber estado relacionado con mareos o problemas circulatorios en un contexto de altas temperaturas en Múnich, donde se registraban más de 30 grados.

Jamal Musiala se desplomó contra Heidenheim.

Un regreso que seguirá bajo observación

Musiala es una de las principales figuras de Bayern Múnich y también una pieza clave de la selección de Alemania, por lo que cualquier situación relacionada con su estado físico genera repercusión internacional. Además, venía de atravesar una ausencia prolongada por lesión y se encontraba en pleno proceso de recuperación competitiva.

Antes de cerrar su carta, el futbolista pidió comprensión respecto de su decisión de mantener los detalles específicos de su cuadro médico dentro de su círculo más cercano, el club y los especialistas que lo acompañan. Mientras tanto, en Bayern recibieron el mensaje que más esperaban escuchar: su estrella aseguró que está bien y que seguirá adelante con su carrera bajo la supervisión de los médicos.