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Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Retenciones al campo, foto NA
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 8 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 12 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 11°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 52m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 08:00 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 23 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° Este 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Noreste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noreste 6 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 10° 10° Este 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sureste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 8 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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