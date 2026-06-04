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Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 03:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 4 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noreste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Este 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Este 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación84%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:52 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 4 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noreste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Noreste 8 - 15 km/h 0% Cubierto
05:00 13° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Noreste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Noreste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Noreste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Noreste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Noreste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Noreste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Este 7 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Sureste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
19:00 15° 15° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Este 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Noreste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Noreste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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