Con orquesta y alfombra roja: así llegó la Selección Argentina al país después del Mundial

Llegada de la Selección Argentina Foto: captura video

Parte de la delegación argentina llegó este lunes al país luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Cerca de las 18.40, el avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con aquellos futbolistas de la Selección que decidieron volver a territorio argentino.

Plantel, staff y cuerpo técnico fueron recibidos por la orquesta oficial del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, que entonó la canción “Muchachos” mientras una alfombra roja esperaba por los subcampeones del mundo.

Luego de los trabajadores de la AFA, los primeros en bajar del avión fueron Nicolás Otamendi, Claudio Chiqui Tapia y Lionel Scaloni. Luego, la delegación se subió a los micros para partir hacia el predio de la AFA en Ezeiza, donde cientos de hinchas esperaban bajo la lluvia.

Así llegó la Selección Argentina al país después del Mundial. Video: Canal 26

Durante el recorrido, cientos de hinchas coparon la autopista Ricchieri para acompañar al micro. Entre otros cánticos, se escucharon pedidos para que Scaloni siga al mando de la Selección.

“Scaloni es de Argentina y de Argentina no se va” o “Scaloni quedate” fueron las frases más utilizadas por los hinchas, que aguantaron el mal tiempo para recibir a los subcampeones del mundo.

Así llegó la Selección Argentina al país después del Mundial. Video: Canal 26

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