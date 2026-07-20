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El nuevo negocio de Giuliano Simeone tras el Mundial: así será el edificio que construirá en Madrid

Giuliano Simeone decidió dar un paso fuera del deporte y apostar por los negocios. El delantero adquirió un edificio en el barrio de Tetuán donde impulsará una reforma integral para desarrollar un proyecto residencial.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El nuevo proyecto de Giuliano Simeone fuera de las canchas.
El nuevo proyecto de Giuliano Simeone fuera de las canchas. Foto: Canal26.com
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Giuliano Simeone comenzó a construir una nueva faceta profesional fuera del fútbol. Al mismo tiempo que afianza su lugar en el Atlético de Madrid, el delantero argentino que participó del Mundial 2026 realizó su primera gran incursión en el mercado inmobiliario con la adquisición de un edificio en la capital española, donde proyecta un ambicioso desarrollo residencial.

La operación se concretó en el barrio de Tetuán, una de las áreas madrileñas que más interés despierta entre desarrolladores e inversores por su crecimiento sostenido y su proceso de renovación urbana. Allí, el futbolista prevé llevar adelante una transformación integral del inmueble.

El proyecto con el que Giuliano Simeone ingresa al negocio inmobiliario

La compra fue realizada mediante Indio 2022 SL, la sociedad que administra el jugador y en la que figura como responsable principal. Para concretar la inversión, la empresa efectuó una ampliación de capital cercana a los dos millones de euros.

El edificio será completamente reformado y adaptado a nuevos estándares residenciales. El plan contempla una construcción compuesta por planta baja y dos niveles superiores, con una superficie cercana a los 400 metros cuadrados.

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Giuliano Simeone y un nuevo edificio.
Aquí se construirá el nuevo edificio de Giuliano Simeone. Foto: Google Maps

Cada una de las plantas dispondrá de alrededor de 140 metros cuadrados, en una propuesta orientada a maximizar la funcionalidad de los espacios y responder a la creciente demanda de viviendas en la zona.

Aunque todavía no se difundieron imágenes ni detalles definitivos sobre la estética del proyecto, la iniciativa busca reposicionar la propiedad dentro de uno de los mercados residenciales más dinámicos de Madrid.

Por qué Tetuán se convirtió en un imán para los inversores

La elección del barrio no resulta casual. Tetuán experimentó una fuerte transformación en los últimos años gracias a su cercanía con el distrito financiero de la ciudad y a la llegada de nuevos desarrollos que elevaron el atractivo de la zona.

Ese proceso impulsó una revalorización sostenida de numerosos inmuebles, especialmente de edificios antiguos que son adquiridos para ser modernizados mediante intervenciones arquitectónicas contemporáneas.

El proyecto impulsado por Simeone se suma precisamente a esa tendencia, caracterizada por la renovación de construcciones existentes para adaptarlas a las exigencias actuales de confort, eficiencia y diseño.

La tendencia que une al fútbol con los desarrollos urbanos

La inversión del delantero argentino también refleja un fenómeno cada vez más habitual entre deportistas de élite. Muchos futbolistas destinan parte de sus ingresos a proyectos inmobiliarios, considerados una alternativa estable para diversificar patrimonio y generar valor a largo plazo.

El boom inmobiliario de los futbolistas Foto: Foto generada con IA

Entre los casos más conocidos figuran Sergio Ramos, con participación en distintos emprendimientos urbanísticos, y también Sergio Busquets y Pep Guardiola, vinculados recientemente a iniciativas enfocadas en viviendas de alquiler.

Para Giuliano Simeone, la compra del edificio madrileño representa el inicio de un camino empresarial ligado a la arquitectura, el desarrollo urbano y la inversión inmobiliaria. Una apuesta que le permite proyectarse más allá de su carrera deportiva mientras participa de uno de los sectores con mayor movimiento en España.

Giuliano SimeoneMundial 2026Selección Argentina
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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