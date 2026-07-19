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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar este 19 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 12°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sur 22 - 43 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sur 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 16 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 12°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:01
Horas de luz10h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación32%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:55 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 19 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Sureste 18 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Sureste 15 - 36 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sureste 15 - 30 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 11° 11° Sur 18 - 34 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 10° 10° Sur 18 - 36 km/h 80% 1.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° Sur 20 - 38 km/h 80% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 22 - 42 km/h 70% 2.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sur 22 - 43 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 10° Sur 19 - 46 km/h 0% Cubierto
11:00 10° 10° Sur 21 - 43 km/h 0% Cubierto
12:00 10° 10° Sur 20 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sur 19 - 40 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Sur 19 - 41 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Sur 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sur 15 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Sur 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° Sur 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Sur 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sur 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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