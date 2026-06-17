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¿Qué ropa usar hoy en Buenos Aires? El pronóstico para este 17 de junio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El pronóstico para Buenos Aires este 17 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 16 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Este 11 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Noreste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 16 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol17:47
Horas de luz9h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación9%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 17 de junio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:47, dando aproximadamente 9h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 17 de junio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 30 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sureste 8 - 20 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Este 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Este 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Este 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Este 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Este 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 10° Este 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Este 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noreste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noreste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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