comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Retenciones al campo, foto NA
Retenciones al campo, foto NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
16°
Viento
Noreste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Este 11 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 17 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:21
Puesta del sol18:59
Horas de luz12h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:21 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Norte 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 7 - 13 km/h 0% Soleado
07:00 12° 12° Noreste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 7 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Noreste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
16:00 20° 20° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Este 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Este 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Este 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Este 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sureste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Este 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Este 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Buenos Airestiempo en Buenos Aires hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado por el SMN:qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

    Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

  2. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  3. Temperaturas y lluvias en Santa Fe:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  4. Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h:las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

    Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h: las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

  5. Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes:los motivos

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes: los motivos

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Javier Milei comienza la semana con una intensa agenda en Casa Rosada:la reforma electoral, eje de las reuniones

Economía

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Internacionales

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto:“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia:la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma

En 1991, la cárcel autoconstruida de Pablo Escobar recibía a grandes estrellas del fútbol:21 años después, se convirtió en un asilo para ancianos sin recursos