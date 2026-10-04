Ya tiene fecha: cuándo volverá a llover en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico

Cuándo volverá a llover en la Ciudad de Buenos Aires, según el pronóstico. Foto: NA

Tras un fin de semana con lluvias y un arranque de semana con temperaturas agradables, el pronóstico anticipa el regreso de las precipitaciones a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el inicio de la semana estará marcado por el buen tiempo, la inestabilidad volverá a decir presente hacia mitad de semana.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el domingo, el lunes y el martes transcurrirán con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, con máximas que oscilarán entre los 21°C y los 22°C. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre y no se esperan precipitaciones.

Clima en CABA. Foto: SMN

Sin embargo, el panorama cambiará el miércoles 7 de octubre. Para esa jornada se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias o chaparrones aislados, con probabilidades que podrían alcanzar el 40%. Además, la temperatura mostrará un leve descenso, con una máxima cercana a los 19°C.

La buena noticia es que el episodio de inestabilidad sería breve. A partir del jueves, las chances de lluvia volverán a ser muy bajas y el tiempo tenderá a estabilizarse nuevamente. Si bien predominarán las nubes durante varios días, no se esperan fenómenos significativos ni precipitaciones importantes.

De esta manera, quienes planifiquen actividades para la segunda mitad de la semana deberán prestar especial atención al miércoles, que aparece como el día con mayores probabilidades de lluvia. Después, el tiempo acompañaría con jornadas frescas, nubosas y más típicas de una primavera porteña variable.

Tormentas y lluvias. Foto: NA.

Pronóstico completo para CABA: día por día, cómo estará el tiempo durante la semana

La Ciudad de Buenos Aires tendrá una semana marcada por temperaturas agradables, abundante nubosidad y una sola jornada con chances concretas de lluvias. Tras un comienzo estable, la inestabilidad regresará de manera transitoria a mitad de semana antes de una nueva mejora.

Domingo 4: sol y clima ideal

El domingo se presenta como una de las mejores jornadas de la semana. El cielo estará entre despejado y parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 21°C. No se esperan lluvias y las condiciones serán favorables para actividades al aire libre.

El Parque de la Ciudad se converirá en el Parque de Primavera. Foto: GCBA

Lunes 5: leve aumento de la temperatura

El lunes continuará el tiempo estable en la Ciudad. Se espera una mínima de 14°C y una máxima de 22°C, con nubosidad variable a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación serán nulas.

Martes 6: más nubes, pero sin lluvias

La nubosidad irá ganando protagonismo durante el martes. Sin embargo, no hay previsión de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 13°C y los 22°C, manteniéndose en valores agradables para la época.

Miércoles 7: vuelve la inestabilidad

Será el día más complicado de la semana desde el punto de vista meteorológico. El pronóstico indica lluvias y chaparrones aislados, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura mostrará un leve descenso, con una mínima de 13°C y una máxima de 19°C.