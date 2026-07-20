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Temperaturas y lluvias en Buenos Aires: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 19 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:54
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:54 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sureste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Sureste 11 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sureste 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Sureste 12 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Sureste 18 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sureste 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Sureste 17 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cubierto
18:00 12° 12° Sureste 15 - 35 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Sureste 17 - 35 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Sureste 14 - 33 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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