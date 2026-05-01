Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo soleado, la jornada en Catamarca promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
26°
Viento
Suroeste 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Suroeste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 9 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 28°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:50
Puesta del sol18:50
Horas de luz11h 0m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:50 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 9 - 27 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noreste 4 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Noreste 4 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Norte 3 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Este 8 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Norte 4 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Noreste 2 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Norte 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Norte 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Este 5 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 23° 25° Sureste 5 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 24° 26° Sur 3 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 26° 26° Suroeste 4 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 27° 27° Suroeste 5 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 28° 27° Suroeste 6 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 28° 27° Suroeste 8 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 26° 26° Suroeste 9 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 24° 26° Suroeste 7 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 22° 22° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 21° 21° Oeste 3 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Oeste 2 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Oeste 1 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Noreste 0 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.