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El clima en Catamarca hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
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El pronóstico para Catamarca este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 13°. Con vientos de 18 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
18°
Viento
Noreste 5 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Norte 11 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Norte 10 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 18 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 35° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 36°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 28°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:11 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 18 - 45 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 18 - 45 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 16 - 45 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Norte 15 - 41 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Norte 13 - 37 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 13 - 36 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Norte 11 - 36 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Norte 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 15° Noreste 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 20° 20° Noroeste 3 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 22° 25° Norte 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 25° Norte 4 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 26° 26° Norte 2 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 26° Noroeste 3 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 28° 27° Norte 7 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 28° 27° Norte 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 27° Norte 11 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 26° 26° Norte 11 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 23° 25° Norte 13 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 21° 21° Norte 13 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Norte 12 - 33 km/h 0% Nubes y claros
22:00 20° 20° Norte 10 - 30 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Norte 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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