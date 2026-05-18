Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Suroeste 3 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 6 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:00 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 6 - 23 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 3 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Oeste 1 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Oeste 2 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Suroeste 2 - 19 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 3 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 3 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sur 4 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 4 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Suroeste 3 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Oeste 2 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 12° 12° Norte 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noreste 4 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noreste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.