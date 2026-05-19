Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 19 de mayo de 2026, 06:30
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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 19 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
Viento
Sur 2 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Suroeste 5 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Norte 0 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 7 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación11%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 19 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:00 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 19 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 7 - 24 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noreste 2 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Noreste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Noreste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noreste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Este 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° Sureste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Sur 2 - 8 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sur 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sur 5 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Suroeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 0 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Norte 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Norte 0 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Norte 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 12° Norte 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.