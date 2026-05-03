Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
14°
Viento
Noreste 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Noreste 12 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noreste 9 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 19 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:51
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 07:51 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 19 - 48 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Noreste 18 - 46 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Noreste 17 - 46 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noreste 17 - 44 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Noreste 16 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Noreste 16 - 42 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 14 - 41 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 11 - 37 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Noreste 7 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Noreste 9 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noreste 7 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noreste 14 - 40 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 14 - 47 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 18 - 47 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Noreste 19 - 46 km/h 0% Soleado
15:00 22° 25° Noreste 17 - 48 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Norte 16 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 22° 22° Noreste 12 - 38 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Norte 12 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Norte 9 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Noreste 14 - 36 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Norte 14 - 40 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noreste 9 - 40 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noreste 9 - 33 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Norte 5 - 28 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.