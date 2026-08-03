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Dura 93 minutos, está basada en un hecho real de Brasil y es una de las más vistas en la Argentina

La película brasileña reconstruyó el caso de Elize Araújo Giacomini, condenada por asesinar y descuartizar a su esposo millonario en San Pablo.

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Elize: sombras de una mujer.
Elize: sombras de una mujer. Foto: Gemini
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El filme Elize: sombras de una mujer se convirtió en un fenómeno en las plataformas desde su estreno el 22 de julio, liderando el ranking en la Argentina. La producción brasileña, dirigida por Felipe Vellasco, reconstruyó uno de los crímenes más impactantes de Brasil: el asesinato y descuartizamiento de Marcos Kitano Matsunaga, heredero de la empresa de alimentos Yoki, a manos de su esposa Elize Araújo Giacomini.

La historia, ambientada en San Pablo, narra cómo Elize, nacida en Paraná y marcada por una infancia difícil, terminó involucrada en el mundo de las acompañantes de alto nivel. Allí conoció a Marcos, un empresario multimillonario, a través de una aplicación de citas. El vínculo, que comenzó como una relación paga, se transformó en un romance que los llevó al matrimonio y a una vida de lujos, viajes y una hija en común.

Sin embargo, la desconfianza y los celos se instalaron en la pareja. Elize sospechó que Marcos la engañaba con otras mujeres y contrató a un detective privado, quien le confirmó la infidelidad con una acompañante llamada Karina.

Elize: sombras de una mujer Foto: Google

El crimen que conmocionó a Brasil

El 19 de mayo de 2012, tras recibir las pruebas de la traición, Elize y Marcos protagonizaron una fuerte discusión. En medio del enfrentamiento, Elize tomó una de las armas de fuego de la colección de su esposo y le disparó en la cabeza.

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El caso tomó ribetes aún más escalofriantes cuando la investigación policial reveló que Elize descuartizó el cuerpo de Marcos y lo sacó del departamento en tres valijas. Las cámaras de seguridad del edificio registraron el ingreso de Marcos, pero nunca su salida; en cambio, sí captaron a Elize subiendo al ascensor con las maletas.

Elize se deshizo de los restos en una zona boscosa del municipio de Cotia, en las afueras de San Pablo. Al principio intentó convencer a la policía de que su esposo había desaparecido, pero la evidencia de las cámaras y las inconsistencias en su relato la llevaron a confesar el crimen.

El juicio, la condena y las consecuencias

El jucio se realizó en 2016. Como Elize ya había confesado, el debate giró en torno a si el asesinato fue producto de una emoción violenta o si se trató de un crimen planificado. La defensa sostuvo la primera hipótesis, mientras que la fiscalía argumentó la segunda.

Uno de los momentos más recordados del proceso fue el testimonio del médico forense Jorge Pereira de Oliveira, quien destacó el enorme esfuerzo físico y el tiempo que demandó el desmembramiento del cuerpo, poniendo en duda que una sola persona pudiera haberlo hecho.

En diciembre de 2016, Elize fue declarada culpable de homicidio calificado y de destrucción y ocultamiento de cadáver. Recibió una condena inicial de más de 18 años, pero el Tribunal Superior de Justicia la redujo a 16 años y tres meses por su confesión, que ayudó a esclarecer el caso.

Tras pasar 10 años en prisión, Elize obtuvo la libertad condicional en 2022. Como parte de la condena, la familia de Marcos se quedó con la custodia de la hija de ambos, que tenía un año al momento del crimen. Según la película, Elize nunca volvió a ver a su hija ni siquiera en fotos.

El impacto del caso y la mirada del guionista

El guionista Rafael Montes remarcó que la película busca generar reflexión y no convertir la violencia en entretenimiento. “Debe servir como reflejo de una sociedad que aún es muy violenta”, sostuvo en declaraciones al diario Jornal de Brasilia.

Para quienes quieran profundizar en la historia real, Netflix también ofrece la docuserie Elize Matsunaga: érase una vez un crimen, estrenada en 2021, que repasa el caso con testimonios y reconstrucciones, incluyendo la voz de la propia Elize.

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