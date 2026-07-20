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Temperaturas y lluvias en Catamarca: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (26 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Fiambalá, Catamarca.
Fiambalá, Catamarca. Foto: Argentina Pura.
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El pronóstico para Catamarca este 20 de julio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 11°. Con vientos de 5 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Sur 5 - 15 km/h
Lluvia
50% 2.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17°
Viento
Noroeste 3 - 20 km/h
Lluvia
60% 0.6 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13°
Viento
Noreste 3 - 12 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 5 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 26 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 34m
Fase lunarCreciente
Iluminación42%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 20 de julio de 2026, el pronóstico en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:12 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 26 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 20 de julio de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 5 - 21 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 2 - 13 km/h 80% 2.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 2 - 13 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Sur 5 - 15 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 11° 11° Sur 4 - 17 km/h 70% 1.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Sur 5 - 14 km/h 60% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Sur 4 - 15 km/h 60% 2.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 3 - 13 km/h 60% 2.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 4 - 13 km/h 60% 2.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Sur 5 - 15 km/h 50% 2.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Sur 5 - 15 km/h 30% 2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sur 3 - 16 km/h 30% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Sur 5 - 19 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 4 - 20 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 16° Sureste 1 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 17° 17° Norte 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Noroeste 2 - 21 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noroeste 3 - 20 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Oeste 2 - 17 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Noroeste 2 - 13 km/h 60% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Norte 2 - 11 km/h 60% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Noreste 2 - 11 km/h 60% 1.6 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Noreste 3 - 12 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noreste 2 - 12 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Noreste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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