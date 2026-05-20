Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.
La virgen que ostenta ser la mayor escultura del mundo. Foto NA.

El pronóstico para Catamarca este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 7 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Catamarca

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Catamarca se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Catamarca indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 08:01 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° Este 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° Este 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 1 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 10° Noreste 2 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Noroeste 1 - 10 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Suroeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Suroeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Suroeste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Suroeste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Oeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Norte 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Norte 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Noreste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.