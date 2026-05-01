Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 29°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chaco promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 21° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 21° y llegará a una máxima de 29°.
Viento: 19 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:21
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|11h 3m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21° y una máxima de 29°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:21 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 19 - 49 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|22°
|Noreste 7 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|22°
|22°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|23°
|22°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|23°
|21°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|22°
|20°
|Norte 7 - 21 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|22°
|22°
|Norte 6 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|21°
|21°
|Noreste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|21°
|21°
|Norte 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|23°
|20°
|Noreste 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|25°
|25°
|Norte 18 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|27°
|29°
|Norte 19 - 38 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|27°
|30°
|Norte 17 - 49 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|29°
|32°
|Norte 18 - 49 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|29°
|33°
|Noroeste 17 - 48 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|27°
|30°
|Norte 13 - 44 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|28°
|31°
|Norte 9 - 29 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|27°
|31°
|Norte 6 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|27°
|29°
|Noreste 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|24°
|24°
|Sur 3 - 14 km/h
|50% 1.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|23°
|21°
|Noreste 3 - 15 km/h
|60% 0.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|23°
|21°
|Noreste 7 - 15 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|22°
|19°
|Sur 2 - 14 km/h
|50% 1.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|22°
|22°
|Este 5 - 19 km/h
|50% 0.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|22°
|22°
|Sureste 6 - 16 km/h
|70% 2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán