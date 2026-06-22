Clima en Chaco: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 8° para este 22 de junio de 2026.
Pronóstico para hoy en Chaco
Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 20 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:45
|Puesta del sol
|18:10
|Horas de luz
|10h 25m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|57%
Radar meteorológico – Chaco
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?
Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?
El sol sale hoy en Chaco a las 07:45 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chaco?
El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?
Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 20 - 43 km/h.
Ubicación de Chaco
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sureste 19 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|13°
|13°
|Sureste 13 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|12°
|12°
|Sur 13 - 32 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|12°
|12°
|Sur 14 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|11°
|11°
|Suroeste 15 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|11°
|11°
|Sur 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|10°
|10°
|Suroeste 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|8°
|Suroeste 16 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|10°
|Suroeste 13 - 29 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Suroeste 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|13°
|13°
|Sur 19 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|14°
|14°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|15°
|15°
|Sur 17 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|15°
|15°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Sur 17 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|11°
|11°
|Suroeste 5 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|10°
|10°
|Suroeste 4 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|9°
|9°
|Oeste 6 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|9°
|9°
|Suroeste 8 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|9°
|8°
|Suroeste 8 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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