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El tiempo en Chaco hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
Resistencia, Chaco uno de los destinos que la IA recomienda no visitar. Foto: Instituto de Turismo del Chaco
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El pronóstico para Chaco este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 12°. Con vientos de 12 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Nubes altas
14°
Viento
Este 8 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Este 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Este 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Chaco indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:38 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sureste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Este 8 - 19 km/h 0% Nubes altas
10:00 15° 15° Este 8 - 20 km/h 0% Nubes altas
11:00 17° 17° Este 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Este 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Este 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Este 8 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Este 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sureste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Este 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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