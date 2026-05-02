Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 23 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 26°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.