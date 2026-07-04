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Evolución del tiempo en Chaco: máxima y mínima para hoy, 4 de julio de 2026

Hoy en Chaco se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Chaco o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo cubierto, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 10 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 4 de julio de 2026, el pronóstico en Chaco indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:46 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 4 de julio de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 7 - 16 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 6 - 18 km/h 0% Cubierto
03:00 Este 8 - 16 km/h 0% Cubierto
04:00 Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 Este 10 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Este 11 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 11 - 20 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
13:00 10° Sureste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
14:00 10° 10° Sureste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 10° 10° Sureste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Sureste 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sureste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 10° Sureste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto
22:00 10° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
24:00 10° 10° Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Chacotiempo en Chaco hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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