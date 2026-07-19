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Cuántos goles hizo Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina llega a la final de la Copa del Mundo con una elevada producción goleadora. Repasá cómo fue el camino goleador de la Albiceleste antes del duelo decisivo de este domingo 19 de julio.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cuántos goles tiene Argentina en el Mundial 2026.
Cuántos goles tiene Argentina en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Argentina llega a la final del Mundial 2026 ante España con una producción goleadora de alto impacto: hizo 19 goles en 7 partidos antes del duelo decisivo de este domingo 19 de julio. La Selección dirigida por Lionel Scaloni convirtió en todos los encuentros del torneo y mantiene un promedio de 2,7 goles por partido, una cifra clave para entender su camino hasta la definición en el New York New Jersey Stadium.

El recorrido goleador de la “Albiceleste” en esta Copa del Mundo empezó con fuerza en la fase de grupos, con triunfos por 3-0 ante Argelia, 2-0 ante Austria y 3-1 frente a Jordania. Ya en los mata-mata, eliminó a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, con resultados que elevaron la cuenta total a 19 goles antes de la gran final.

Todos los goles de Argentina en el Mundial 2026

Fase de Grupos

  • Argentina 3-0 Argelia: Lionel Messi 17′, 60′ y 76′
  • Argentina 2-0 Austria: Lionel Messi 38′ y 90+5′
  • Jordania 1-3 Argentina: Giovani Lo Celso 19′, Lautaro Martínez 31’ y Lionel Messi 80′

16avos de final

  • Argentina 3-2 Cabo Verde: Lionel Messi 29′, Lisandro Martínez 92’ y Diney Borges (en contra) 111′

Octavos de final

  • Argentina 3-2 Egipto: Cristian Romero 79′, Lionel Messi 83’ y Enzo Fernández 90+2′

Cuartos de final

  • Argentina 3-1 Suiza: Alexis Mac Allister 10′, Julián Álvarez 112′ y Lautaro Martínez 120+ 1′

Semifinal

  • Inglaterra 1-2 Argentina: Enzo Fernández 85′ y Lautaro Martínez 90+2′
Los jugadores de la Selección Argentina festejan el triunfo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Los goles de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Quién es el goleador de Argentina en el Mundial 2026

Entre los nombres más determinantes aparece Lionel Messi, máximo goleador de Argentina en el Mundial 2026 con 8 tantos y también una pieza clave en asistencias y generación de juego.

Con esa contundencia ofensiva, la Selección Argentina busca este domingo 19 de julio ante España coronar su campaña con una nueva estrella y cerrar una Copa del Mundo en la que volvió a demostrar jerarquía en los momentos decisivos.

Goleadores de Argentina en el Mundial 2026: la tabla completa

  1. Lionel Messi: 8 goles
  2. Lautaro Martínez: 3 goles
  3. Enzo Fernández: 2 goles
  4. Julián Álvarez: 1 gol
  5. Cristian Romero: 1 gol
  6. Lisandro Martínez: 1 gol
  7. Alexis Mac Allister: 1 gol
  8. Giovani Lo Celso: 1 gol

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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