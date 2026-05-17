Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Pampa del Infierno, Chaco.
Pampa del Infierno, Chaco. Foto: Facebook Regionlitoral

El pronóstico para Chaco este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 21 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Chaco

Mañana
Soleado
13°
Viento
Suroeste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 18 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Suroeste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chaco se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 21 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chaco.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:14
Horas de luz10h 44m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Chaco

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chaco?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chaco?

El sol sale hoy en Chaco a las 07:30 y se pone a las 18:14, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chaco?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chaco es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chaco?

El pronóstico para hoy en Chaco indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chaco?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Chaco soplarán a una velocidad de 21 - 45 km/h.

Ubicación de Chaco

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 7 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sur 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sur 15 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Suroeste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Sur 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Suroeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sur 15 - 33 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sur 15 - 34 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 15 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 18 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Suroeste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 20 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Suroeste 21 - 43 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 18 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Suroeste 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.