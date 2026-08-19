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El pueblo bonaerense que cumple 209 años y lo celebra con música, deporte y tradición: cómo llegar desde CABA

El cronograma de actividades incluirá minibasquet, minivóley, newcom y futsal infantil, ideales para disfrutar en familia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Dolores, pueblo.
Dolores, pueblo. Foto: Google Maps.
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El pueblito de Dolores se prepara para celebrar su 209° aniversario con una jornada especial que combinará tradición, deporte, actividades para toda la familia y música. Los festejos se realizarán el viernes 21 de agosto y tendrán como uno de sus momentos más esperados la inauguración del renovado Estadio Cubierto “Ciudad de Dolores”.

La fiesta empezará a las 10 en Espora y Robecco, donde se llevará adelante el acto oficial junto al tradicional desfile de instituciones y agrupaciones tradicionalistas. La propuesta continuará al mediodía con la inauguración oficial del estadio, nuevo nombre del espacio deportivo anteriormente conocido como “Arturo Illia”.

A partir de las 12:45 habrá distintas propuestas deportivas y espectáculos de ballet. El cronograma incluirá minibasquet, minivóley, newcom y futsal infantil, con actividades pensadas para disfrutar en familia.

Dolores, pueblo. Foto: Google Maps.

Uno de los momentos más esperados será a las 17:30, cuando se enfrenten la Selección Argentina Sub 20 y la Selección de Dolores de Futsal. El cierre estará a cargo de Loco García y la Orquesta de Cámara Municipal, que pondrán música a la celebración.

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Cronograma de actividades para el festejo de aniversario de Dolores

  • 10:00: acto oficial y desfile de instituciones y tradicionalista.
  • 12:00: inauguración oficial del Estadio Cubierto “Ciudad de Dolores”.
  • 12:45: show de ballets.
  • 13:00: mini básquet.
  • 14:00: mini vóley y newcom.
  • 15:30: futsal infantil.
  • 17:30: Selección Argentina Sub 20 vs. Selección de Dolores, en futsal.
  • Cierre: presentación de Loco García y la Orquesta de Cámara Municipal.

Con esta programación, Dolores celebrará un nuevo aniversario como Primer Pueblo Patrio, con una propuesta que busca reunir a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la historia, el deporte y la cultura local.

Dolores cumple 209 años. Foto: redes sociales.

Qué hacer un fin de semana en Dolores

  • Laberinto de Dolores: ideal para ir en familia o con amigos y tratar de encontrar la salida mientras se recorre el circuito.
  • Parque Termal Dolores: además de relajarse, es una propuesta para pasar varias horas entre piscinas termales, espacios verdes y actividades recreativas.
  • Cabalgatas por el entorno rural: una alternativa diferente para recorrer los paisajes de Dolores a caballo y disfrutar de una experiencia al aire libre.

Cómo llegar a Dolores desde CABA

Dolores está ubicada a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La forma más directa de llegar en auto es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata. Dolores se encuentra sobre este corredor, por lo que el acceso es sencillo y está bien señalizado.

El viaje en auto demanda aproximadamente 2 horas y 15 minutos, dependiendo del tránsito y las condiciones de circulación.

En transporte público, existen servicios de tren desde Plaza Constitución hasta Dolores, mientras que también hay micros desde la Terminal de Retiro. Los tiempos de viaje pueden variar según el servicio y los horarios.

Para quienes asistan a los festejos por el 209° aniversario de Dolores, el punto central de las actividades será Espora y Robecco. La ciudad cuenta además con la Terminal de Ómnibus de Dolores, ubicada en B. Robecco 202.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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