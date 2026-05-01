Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 7° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Chubut
Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 7° y llegará a una máxima de 12°.
Viento: 34 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 8°.
Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|–
|Puesta del sol
|–
|Horas de luz
|-
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|–
Radar meteorológico – Chubut
¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7° y una máxima de 12°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?
El sol sale hoy en Chubut a las – y se pone a las –, dando aproximadamente – de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?
El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Chubut?
El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 61 km/h.
Ubicación de Chubut
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|07:00
|11°
|11°
|Oeste 28 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|10°
|6°
|Oeste 29 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|6°
|Oeste 30 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|10°
|7°
|Oeste 26 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|11°
|11°
|Oeste 32 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|11°
|11°
|Suroeste 34 - 58 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|12°
|12°
|Suroeste 34 - 60 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 33 - 61 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|12°
|12°
|Suroeste 31 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|12°
|12°
|Suroeste 31 - 56 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|11°
|11°
|Suroeste 30 - 54 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|10°
|10°
|Suroeste 28 - 52 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|9°
|7°
|Suroeste 24 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|9°
|6°
|Suroeste 23 - 39 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|8°
|5°
|Suroeste 21 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|8°
|5°
|Suroeste 20 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|7°
|4°
|Suroeste 19 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|7°
|4°
|Suroeste 19 - 32 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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