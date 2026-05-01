Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Laberinto Chubut - Turismo
Laberinto Chubut - Turismo

Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 30 - 50 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Suroeste 30 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 20 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 34 - 61 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 12°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarNueva
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 34 - 61 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
07:00 11° 11° Oeste 28 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° Oeste 29 - 47 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 30 - 50 km/h 0% Soleado
10:00 10° Oeste 26 - 50 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Oeste 32 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Suroeste 34 - 58 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Suroeste 34 - 60 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Suroeste 33 - 61 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Suroeste 31 - 58 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Suroeste 31 - 56 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 30 - 54 km/h 0% Soleado
18:00 10° 10° Suroeste 28 - 52 km/h 0% Soleado
19:00 Suroeste 24 - 45 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 23 - 39 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 21 - 37 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 20 - 34 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 19 - 33 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.