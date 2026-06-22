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Clima en Chubut: cuál será la temperatura máxima este 22 de junio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 17 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 20 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarCreciente
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut?

Para este 22 de junio de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 22 de junio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 20 - 34 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 17 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 17 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 10° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 10° 10° Suroeste 14 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 10° 10° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 10° 10° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 10° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 11 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 15 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 15 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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