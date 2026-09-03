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¿Cómo estará el clima hoy en Chubut? El pronóstico para este 3 de septiembre de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Chubut? Para este 3 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 27 - 47 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 25 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 22 - 34 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 30 - 54 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 15°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 3 de septiembre de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 3 de septiembre de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 30 - 54 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Oeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 15 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 23 - 36 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 25 - 40 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 27 - 43 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 27 - 47 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 27 - 46 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 28 - 49 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Suroeste 29 - 51 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Suroeste 30 - 54 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Suroeste 29 - 54 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Suroeste 28 - 52 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 28 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Suroeste 25 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Suroeste 15 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Oeste 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Oeste 8 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Oeste 18 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Oeste 22 - 34 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Oeste 23 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 26 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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