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¿Cómo estará el clima hoy en Chubut? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noroeste 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sur 18 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 6 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 31 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarllena
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 31 de julio de 2026, el pronóstico en Chubut indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 31 de julio de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 31 - 51 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 11° 11° Norte 31 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Norte 29 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noroeste 28 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noroeste 26 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° 11° Norte 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Norte 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Noroeste 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Oeste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Sur 19 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 10° Sur 24 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° Sur 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Sur 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sur 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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