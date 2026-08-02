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El clima en Chubut hoy, 2 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Madryn, Chubut.
Puerto Madryn, Chubut. Foto: Wikipedia.
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El pronóstico para Chubut este 2 de agosto de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 31 - 50 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 31 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Oeste 23 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 31 - 50 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunar
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 2 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 5.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 2 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 31 - 50 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noreste 26 - 41 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noreste 27 - 43 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noreste 31 - 49 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noreste 28 - 48 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 26 - 45 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 29 - 45 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Norte 31 - 49 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Norte 28 - 49 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Norte 27 - 46 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Norte 25 - 46 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noroeste 22 - 43 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Noroeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Noroeste 21 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Oeste 27 - 44 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Oeste 23 - 45 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Oeste 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Oeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Oeste 17 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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