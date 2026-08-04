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Evolución del clima en Chubut: máxima y mínima para hoy, 4 de agosto de 2026

Hoy en Chubut se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut.
Campo de tulipanes de Trevelin, Chubut. Foto: Instagram @tulipanespatagonia
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Si vivís en Chubut o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Chubut promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 4 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Chubut: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 12 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Noroeste 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Chubut se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 18 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Chubut.

Máxima: 16°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol
Puesta del sol
Horas de luz-
Fase lunarMenguante
Iluminación

Radar meteorológico – Chubut

¿Cómo estará el clima hoy en Chubut?

Para este 4 de agosto de 2026, el pronóstico en Chubut indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Chubut?

El sol sale hoy en Chubut a las y se pone a las , dando aproximadamente de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Chubut?

El índice UV máximo esperado para hoy en Chubut es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Chubut?

El pronóstico para hoy en Chubut indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Chubut?

Para este 4 de agosto de 2026, los vientos en Chubut soplarán a una velocidad de 18 - 30 km/h.

Ubicación de Chubut

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
03:00 Noroeste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 10 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 13 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 12 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Noroeste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Noroeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noroeste 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noroeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Oeste 16 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Noroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Oeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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